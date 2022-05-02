Сатановский: США накачивают Украину оружием, чтобы уничтожить Россию

Вашингтон вместе с сателлитами откровенно признают, что поставляют тяжёлое вооружение киевскому режиму для ослабления России, чтобы позже её уничтожить.

Тот факт, что Россия соблюдает все правила и международные договорённости, не мешает Соединённым Штатам действовать абсолютно беззаконно. Активно готовится удар по Приднестровью, украинская армия атакует мирные объекты на территории России. Всё это происходит с подачи Запада, и западным же тяжёлым вооружением, которое в огромном количестве поставляется на Украину, уточнил известный политолог Евгений Сатановский.

"Запад передает его не таясь, при этом речь ведь идет о летальном оружии. Оно поставляется с конкретной целью — уничтожить Россию", — заверил эксперт.

Ещё с конца 1990-х годов, когда Белый дом возглавлял Билл Клинтон, Вашингтон открыто заявлял о своих планах на Россию, которая может помешать мировому господству США.

Европа и сейчас продолжает следовать указаниям заокеанских хозяев, хотя Старый Свет уже начал понимать: конфликт с Россией приведёт к экономическому коллапсу, что вызовет огромное недовольство граждан.