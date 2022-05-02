Лавров о здоровье Путина: "Спросите об этом генсека ООН"

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал справиться о здоровье президента страны Владимира Путина у иностранных лидеров, с которыми глава государства встречался в последнее время.

Так министр ответил на вопрос итальянских журналистов Мediaset.

"Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Думаю, вы поймёте, о чём идёт речь", — посоветовал министр иностранным журналистам.

В своём вопросе о самочувствии Путина, представители СМИ уточнили, что на Западе и в европейских странах ходит много слухов о физическом состоянии президента России.