Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал справиться о здоровье президента страны Владимира Путина у иностранных лидеров, с которыми глава государства встречался в последнее время.
Так министр ответил на вопрос итальянских журналистов Мediaset.
"Спросите иностранных лидеров, которые общались с президентом России Владимиром Путиным в последнее время, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Думаю, вы поймёте, о чём идёт речь", — посоветовал министр иностранным журналистам.
В своём вопросе о самочувствии Путина, представители СМИ уточнили, что на Западе и в европейских странах ходит много слухов о физическом состоянии президента России.
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