Лавров уверил, что Россия не требует от Зеленского сдаться

Глава МИД Сергей Лавров объяснил, ждать ли окончания спецоперации на Украине в День Победы.

Лавров отметил, что вооружённые силы РФ не будут подгонять свои действия под определённую дату, включая День Победы.

Министр иностранных дел РФ в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" объяснил, что Россия не собирается бороться за смену киевского режима. Такие методы, по словам Лаврова, характерны для США.

"Хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", — сказал Лавров

Глава МИД объяснил, что никто не призывает Владимира Зеленского сдаться, он лишь должен отдать приказ о прекращении сопротивления.

Ранее Лавров призвал Киев не тянуть с ответом на предложения РФ по договору.