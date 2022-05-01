EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Лавров уверил, что Россия не требует от Зеленского сдаться

Политика

Глава МИД Сергей Лавров объяснил, ждать ли окончания спецоперации на Украине в День Победы.

Лавров уверил, что Россия не требует от Зеленского сдаться

Лавров отметил, что вооружённые силы РФ не будут подгонять свои действия под определённую дату, включая День Победы.

Министр иностранных дел РФ в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" объяснил, что Россия не собирается бороться за смену киевского режима. Такие методы, по словам Лаврова, характерны для США.

"Хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации", — сказал Лавров

Глава МИД объяснил, что никто не призывает Владимира Зеленского сдаться, он лишь должен отдать приказ о прекращении сопротивления.

Ранее Лавров призвал Киев не тянуть с ответом на предложения РФ по договору.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей лавров владимир зеленский
Sberbank
Новости
The Times: у России есть чёткий план вторжения в Молдавию
Зеленский: эвакуация с "Азовстали" в Мариуполе продолжится 2 мая в 08:00
Пригожин жестко прокомментировал вопрос The Guardian
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Собчак восхитила смелость Киркорова: "Максима несправедливо мочат"
Лавров уверил, что Россия не требует от Зеленского сдаться
Над ВСУ нависла угроза потери Красного Лимана после продвижения ВС РФ и НМ ДНР
Украинские боевики заминировали детский клуб в Харьковской области
Симоньян ответила на нападки посла США: "Перестаньте читать русским лекции"
Вышедшие с "Азовстали" решают, ехать в Россию или на Украину
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Мир. Новости мира
В Германии раскритиковали посла Украины после его похода на бал
Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации
Силовые структуры
Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации
Последние материалы
The Times: у России есть чёткий план вторжения в Молдавию
Зеленский: эвакуация с "Азовстали" в Мариуполе продолжится 2 мая в 08:00
Пригожин жестко прокомментировал вопрос The Guardian
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Собчак восхитила смелость Киркорова: "Максима несправедливо мочат"
Лавров уверил, что Россия не требует от Зеленского сдаться
Над ВСУ нависла угроза потери Красного Лимана после продвижения ВС РФ и НМ ДНР
Украинские боевики заминировали детский клуб в Харьковской области
Симоньян ответила на нападки посла США: "Перестаньте читать русским лекции"
Вышедшие с "Азовстали" решают, ехать в Россию или на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников