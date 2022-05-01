Володин предложил конфисковать активы активы компаний из недружественных стран

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил зеркально ответить на конфискацию российской собственности за границей и заморозку золотовалютных резервов Центробанка РФ, конфисковав активы компаний из недружественных стран.

Он напомнил, что США разрешили передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан. Депутат Госдумы назвал инициативу опасным прецедентом, который "бумерангом должен ударить по самим Штатам”.

По словам Володина, данная мера не окажет никакого влияния на экономику России. Что касается изъятых яхт, вилл и другого элитного имущества богатых россиян, то всё это не работало на развитие РФ, отметил спикер нижней палаты парламента.

Он выразил уверенность, что Евросоюз вернёт замороженные золотовалютные резервы ЦБ РФ.