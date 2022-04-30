Польша и Болгария будут первыми, кто полностью откажется от газа России

С 27 апреля компания "Газпром" полностью приостановила поставки голубого топлива в Болгарию и Польшу, так как страны отказались оплачивать его российскими рублями. Варшава и София считают требование России шантажом, однако выжить этим странам холодной зимой будет сложно.

Долгосрочные контракты Польши и Болгарии с РФ заканчиваются уже в нынешнем году. Варшава объявила, что продлевать его не намерена. Газовые хранилища страны заполнены на 75%, а получать голубое топливо поляки рассчитывают по газопроводу "Ямал-Европа" из Германии. София же может покупать российский газ через посредников, например, через Грецию. Таким образом, Болгария и Польша станут первыми странами, которые официально отказались от поставок газа из России напрямую.