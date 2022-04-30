Яков Кедми: Украину разделят на богатую Новороссию и аграрную Западенщину

По окончанию военной спецоперации Вооружённых сил РФ на месте Украины появятся разных два государства, уверен политический эксперт Яков Кедми.

Президент России Владимир Путин был вынужден принять решение о проведении спецоперации. Киевский режим, который рвался в Североатлантический альянс, представлял угрозу для Москвы, а объявившие о своей независимости донбасские республики постоянно подвергались карательным операциям, страдали мирные люди, напомнил Яков Кедми.

Когда спецоперация будет закончена, Украина будет преобразована в два отдельных независимых государственных образования. Новороссия объединит восточные и южные районы страны, а гарантировать её безопасность и устойчивое развитие сможет Россия. Западенщина превратится в аграрное и туристическое государственное образование, имеющее нейтральный статус.

Таким образом удастся решить две главные задачи: русскоязычные жители буду чувствовать себя в безопасности, а неонацизм окончательно станет вне закона.