Ректор РЭШ назвал "смешными" призывы ЕС экономить газ и не есть мясо

Призывы лидеров стран-участниц Евросоюза к экономии энергоресурсов и продуктов просто смешны, заявил экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.

По словам Ениколопова, европейцам придётся экономить и без призывов из-за резкого скачка цен как на энергоресурсы, так и на продукты.

"Сохранить свой уровень потребления не получится. Европейские призывы меня тоже немного смешат, это так не работает. Экономия в Европе произойдёт по другим причинам — цены на энергоносители взлетели, и люди десять раз подумают, съездить на выходные на машине погулять или нет, потому что изменился ценник поездки", — пояснил ректор в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул ректор, все призывы правительства "не есть мясо" или ездить на велосипеде бессмысленны, потому что люди и так находятся на грани финансового краха и сами разберутся, как именно сберечь свои "кровные".