Призывы лидеров стран-участниц Евросоюза к экономии энергоресурсов и продуктов просто смешны, заявил экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.
По словам Ениколопова, европейцам придётся экономить и без призывов из-за резкого скачка цен как на энергоресурсы, так и на продукты.
"Сохранить свой уровень потребления не получится. Европейские призывы меня тоже немного смешат, это так не работает. Экономия в Европе произойдёт по другим причинам — цены на энергоносители взлетели, и люди десять раз подумают, съездить на выходные на машине погулять или нет, потому что изменился ценник поездки", — пояснил ректор в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул ректор, все призывы правительства "не есть мясо" или ездить на велосипеде бессмысленны, потому что люди и так находятся на грани финансового краха и сами разберутся, как именно сберечь свои "кровные".
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