Володин: ЕС привыкли жить за счёт других — "Проживите без России год"

Евросоюз привыкли жить за чужой счёт, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя отказ России поставлять газ в Польшу и Болгарию. Так, по словам политика, решение Москвы ограничить экспорт голубого топлива было правильным решением.

Как пояснил спикер, раньше ЕС жили за счёт колоний, а теперь рассчитывают, что на фоне явного недружественного отношения к России, Москва продолжить их "обогревать".

"А нам цинично говорят: "Через семь лет мы откажемся от российского газа". Мы вправе ответить: "Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год", — заявил Володин.

Политик подчеркнул, что при этом, всё больше государств договаривается с Россией по оплате голубого топлива в рублях.