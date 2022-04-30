Военкор Котенок: мы на пороге вторжения Польши на Западную Украину

На Украину будут вводиться дополнительные иностранные контингенты. Такой вывод можно сделать, оценив данные из открытых и закрытых источников. И речь идёт не о России, а о Польше и ряде других стран, считает военный журналист Юрий Котенок.

По его мнению, речь идёт об интервенции и фактической оккупации Украины. Всё это будет проходить под видом учений, анонсированных на начало мая.

Польские войска разворачивают оперативно-тактические группы на границе с Калининградской областью и у Западной Украины, заметил военкор. Он не исключил, что к вторжению готовятся и Румыния, так как активные перемещения румынских войск на украинском и молдавском направлениях также фиксируются.

Эксперт полагает, что Польша может ввести свой контингент на Западную Украину. Речь идёт о Закарпатье, Львовской и других областях. Он предположил, что поляки будут идти к центральной части Украины, включая Винницкую и Житомирскую области, а всё это будет преподнесено как победа над Россией и изгнание русской армии, которой там, естественно, никогда не было.

Журналист напомнил, что сейчас полёты над центральной и западной частью Украины фактически не ведутся. Это рискованно для нашей авиации, поскольку в этой части страны силы ПВО окончательно не подавлены, тем более после поставок Словакии зенитного вооружения, пояснил он.

Задача польской армии и сил НАТО — вытеснение российских войск с нынешней украинской территории, полагает Котенок.

"На мой взгляд, могут остановиться на Днепре. Но это не предел", — высказал своё мнение военкор.