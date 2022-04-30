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Автор Антон Уткин

Медведев оценил статью канцлера ФРГ Шольца: "Деда Байдена на ночь смотрел"

Политика

Написанная канцлером ФРГ Олафом Шольцем статья не содержит ничего нового, он привычно обвиняет во всех бедах русских, отметил Дмитрий Медведев.

Медведев оценил статью канцлера ФРГ Шольца: "Деда Байдена на ночь смотрел"

В немецкой газете Welt накануне была опубликована статья Олафа Шольца, где он называет Россию "авторитарным государством" и обвиняет во многих грехах: начиная от изменения климата и заканчивая "вторжением" на Украину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что материал состоит из сплошных лозунгов и напоминает риторику Белого дома.

"Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские. Видимо, деда Байдена на ночь смотрел", — предположил Медведев.

В статье Шольц старается не признаваться в симпатиях к России, за что может получить критику от коллег по Социал-демократической партии, отметил зампред Совбеза. Но виня во всех бедах Россию лидер ФРГ забывает, что именно он теряет рейтинг доверия немцев, которые видят запредельную инфляцию в стране. Переложить на Кремль вину за собственные ошибки у канцлера не получится, он не сможет добиться у граждан Германии такого же уважения, как Ангела Меркель, резюмировал Медведев.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы россия германия олаф шольц дмитрий медведев
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