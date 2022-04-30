Написанная канцлером ФРГ Олафом Шольцем статья не содержит ничего нового, он привычно обвиняет во всех бедах русских, отметил Дмитрий Медведев.
В немецкой газете Welt накануне была опубликована статья Олафа Шольца, где он называет Россию "авторитарным государством" и обвиняет во многих грехах: начиная от изменения климата и заканчивая "вторжением" на Украину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что материал состоит из сплошных лозунгов и напоминает риторику Белого дома.
"Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские. Видимо, деда Байдена на ночь смотрел", — предположил Медведев.
В статье Шольц старается не признаваться в симпатиях к России, за что может получить критику от коллег по Социал-демократической партии, отметил зампред Совбеза. Но виня во всех бедах Россию лидер ФРГ забывает, что именно он теряет рейтинг доверия немцев, которые видят запредельную инфляцию в стране. Переложить на Кремль вину за собственные ошибки у канцлера не получится, он не сможет добиться у граждан Германии такого же уважения, как Ангела Меркель, резюмировал Медведев.
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