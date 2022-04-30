Эксперт предрёк изменение позиции ЕС по российскому газу с наступлением зимы

Глава фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, будут ли страны Евросоюза оплачивать российский газ рублями и что их ждёт, если они откажутся.

Болгария и Польша стали первыми станами ЕС, которые отказались выполнять условия России и платить за газ в рублях. С 27 апреля компания "Газпром" перестала поставлять "голубое топливо" этим государствам.

Если Европа нуждается в российском газе, то Брюсселю необходимо проработать варианты сотрудничества с РФ, считает Пикин. В противном случае страны ЕС могут последовать примеру Болгарии и Польши. Первый сценарий является более правильным, а второй негативно скажется на экономике Евросоюза, отметил эксперт в беседе с "Народными новостями".

Он напомнил, что сейчас апрель, и европейские страны не нуждаются в больших объёмах "голубого топлива", однако через шесть месяцев наступит зима, а вместе с ней вырастут потребности в газе, который надо было запасать летом.

При этом у Европы нет альтернатив российскому газу, напомнил Пикин.