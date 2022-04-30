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Автор Игорь Рябов

Эксперт предрёк изменение позиции ЕС по российскому газу с наступлением зимы

Политика

Глава фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, будут ли страны Евросоюза оплачивать российский газ рублями и что их ждёт, если они откажутся.

Эксперт предрёк изменение позиции ЕС по российскому газу с наступлением зимы

Болгария и Польша стали первыми станами ЕС, которые отказались выполнять условия России и платить за газ в рублях. С 27 апреля компания "Газпром" перестала поставлять "голубое топливо" этим государствам.

Если Европа нуждается в российском газе, то Брюсселю необходимо проработать варианты сотрудничества с РФ, считает Пикин. В противном случае страны ЕС могут последовать примеру Болгарии и Польши. Первый сценарий является более правильным, а второй негативно скажется на экономике Евросоюза, отметил эксперт в беседе с "Народными новостями".

Он напомнил, что сейчас апрель, и европейские страны не нуждаются в больших объёмах "голубого топлива", однако через шесть месяцев наступит зима, а вместе с ней вырастут потребности в газе, который надо было запасать летом.

При этом у Европы нет альтернатив российскому газу, напомнил Пикин.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы польша болгария сергей пикин
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