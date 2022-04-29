Глава Крыма пообещал провести украинских нацистов в цепях по Мариуполю

Глава Крыма Сергей Аксёнов пригрозил провести в цепях по Мариуполю украинских националистов.

"Никто от ответственности не уйдет. Всех нацистов, которые сегодня бахвалятся в соцсетях, проведут по Мариуполю на цепи. Там они будут вести себя совсем по-другому", — сказал Аксёнов на совещании в крымском правительстве.

Он подчеркнул, что Россия выполнит все цели спецоперации на Украине.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, на предприятии "Азовсталь" блокировано от 1000 до 2500 украинских боевиков. В Киеве заявляют о том, что в мариупольской промзоне находятся не только военные, но и мирные жители.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов немедленно провести переговоры по эвакуации людей с "Азовстали", но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что российский лидер Владимир Путин не считает эвакуацию темой для переговоров.

"Путин ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с "Азовстали", а военные — сложить оружие, ", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.