Михаил Делягин: вероятность ядерной войны между Россией и США равна нулю

Обстановка в мире накаляется с каждым днём всё больше. Различные эксперты — учёные и политики высказывают серьёзные опасения, что на фоне кризиса на Украине может начаться война с НАТО, которая неизбежно перерастёт в Третью мировую с использованием самого страшного оружия — ядерного. Насколько высок риск такого сценария, оценил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

По его мнению, нужно различать две принципиально разные вещи: ядерную войну, то есть обмен межконтинентальными баллистическими ракетами, например, между Москвой и Вашингтоном, вероятность которой ноль, и возможность разного рода локальных событий.

Вероятность тактических ядерных ударов так же близка к нулю, считает Делягин, так как это крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения.

Реальная угроза — это атомные электростанции на Украине, пояснил депутат. Из них Россия контролирует только одну (Запорожскую АЭС — прим. ред.), так как Чернобыль мы вернули, заметил он.

"Это реальная угроза, потому что, знаете, взрыв такой электростанции, это, что называется, на кого Бог пошлёт", — объяснил политик.

По его словам, энергетическая система Украины работала с перегрузкой и раньше, а теперь и вовсе испытывает огромные перегрузки.

"И пока мы не выведем её из строя, пока на оккупированной фашистами Украине не погаснет свет, до тех пор угроза катастрофы на атомных электростанциях будет серьёзной, скажем так", — заключил Делягин.