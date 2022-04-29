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Автор Петр Ермилин

Леонков: нападение Польши и Румынии на Россию будет началом Третьей мировой

Политика

На фоне развития ситуации на Украине и в Приднестровье всё больше говорят о возможности вступления в вооружённый конфликт стран НАТО. Например, это могут быть Польша и Румыния. Что будет, если они решатся это сделать? На этот вопрос ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Леонков: нападение Польши и Румынии на Россию будет началом Третьей мировой

Он пояснил в беседе с Украиной.ру, что в случае захода воинских подразделений Польши и Румынии на территорию Украины они станут целями для армии России. И при этом на них не будет распространяться пятая статья вашингтонского договора.

Если же они решат напрямую напасть на Россию, то это будет означать начало Третьей мировой войны, поскольку это прямая агрессия со стороны НАТО, добавил собеседник издания.

По его словам, ограничиться румыны и поляки могут тренировкой в ходе учений оставшегося контингента армии Украины на те виды оружия и техники, которые поступят Киеву в ближайшее время.

Ранее британская Daily Express назвала США, Германию и Великобританию тремя странами, которые могут первыми напасть на Россию.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нато киев россия польша румыния украина молдавия германия приднестровье великобритания алексей леонков
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