Джулиано Амато осудил политику Запада в отношении России: "Мы провалились"

Бывший премьер-министр Италии, председатель Конституционного суда Джулиано Амато прокомментировал отношение западных стран в адрес России. Он признался, что украинский конфликт вызывает у него глубокое сожаление и чувство вины, поскольку Запад предпринял недостаточно усилий для урегулирования ситуации.

Амато считает, что для Европы закончился долгий период мира. Однако политик полагает, что в скором времени ситуация на мировой арене придёт к равновесию и холодной войны удастся избежать.

Амато подчёркивает, что отношения России и НАТО не могли быть построены по образцу СССР и НАТО. После окончания холодной войны необходимо было найти общие интересы и создать единую систему безопасности. Однако помешало политическое недоверие, как со стороны Европы, так и со стороны США.

"Я всегда верил в связь между старой Европой и Россией. И я бы никогда не смог запретить в своём университете Достоевского, потому что это часть меня и моей личной истории. Испытываю глубокое чувство вины за наш провал", — резюмировал Амато в интервью Il Venerdì.