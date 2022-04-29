Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков проинформировал, что президенты иностранных государств не будут присутствовать на праздновании Дня Победы в Москве, потому что они не были приглашены Кремлём.
"Мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата, это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян, но зарубежных лидеров мы не приглашали", — сказал он в ходе общения с журналистами.
Ранее сообщалось, что восемь российских фронтовых истребителей МиГ-29 9 мая на параде Победы в Москве в поддержку участников специальной военной операции на Украине пролетят в виде символа Z.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.