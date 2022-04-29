Shukan Gendai: конфликт на Украине может стать для США "Вьетнамом XXI века"

Японский аналитик Хироси Охара считает, что Вашингтон в борьбе за свою мировую гегемонию может получить "второй Вьетнам" на Украине. Несмотря на все усилия США, большинство стран не поддерживают Вашингтон в авантюре на Украине. Эксперт призывает Токио хорошо подумать по поводу своей позиции на мировой арене.

Хироси Охара подчёркивает, что конфликт на Украине является не просто военным противостоянием Киева и Москвы. Эта напряжённая ситуация может быть предвестником начала второй холодной войны, где активное участие принимают страны коллективного Запада во главе США.

"Если говорить о "прокси-войнах" в истории, то особенно выделяется среди них война во Вьетнаме. <…> В ней вьетнамский народ испытал страшную судьбу быть пешкой в титанической борьбе великих держав", — пишет эксперт в японском издании Shukan Gendai.

В то время Япония была союзником США, и на её территории находились американские военные базы. Существовала реальная угроза нанесения ударов противников Вашингтона по Японии. Сложившаяся ситуация на Украине похожа на американо-вьетнамский конфликт.

"Да, США в украинском конфликте своими войсками не участвует, но как и во Вьетнаме — это конфликт США", — отмечает эксперт.