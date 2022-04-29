Журналист из Украины Роман Цимбалюк, несколько лет проработавший в Москве, наглядно показал, что проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, необходимо.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова запечатлела факт нацистского поста Цимбалюка.
Она демонстрирует, как журналист, собкор агентства УНИАН в РФ, написал в социальной сети о необходимости "поднять ставки".
"Два российских раба — мало! Минимум 4!" — пишет Цимбалюк.
Мария Захарова под скриншотом записи иронично отмечает, что данный пост стал "лучшей заметкой украинского журналиста об отсутствии на Украине нацистской идеологии и абсурдности заявлений о причастности СБУ к покушению на представителей российских СМИ".
Ранее, кстати, СБУ открещивалась от создания группы для покушения на российских журналистов.
В январе Цимбалюк уехал домой вскоре после того, как его пригласили на "беседу" к прокурору Москвы. Правоохранители РФ считают, что журналист в соцсети разжигал ненависть к русским.
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