Захарова: Цимбалюк нацистким постом доказал необходимость спецоперации РФ

Журналист из Украины Роман Цимбалюк, несколько лет проработавший в Москве, наглядно показал, что проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, необходимо.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова запечатлела факт нацистского поста Цимбалюка.

Она демонстрирует, как журналист, собкор агентства УНИАН в РФ, написал в социальной сети о необходимости "поднять ставки".

"Два российских раба — мало! Минимум 4!" — пишет Цимбалюк.

Мария Захарова под скриншотом записи иронично отмечает, что данный пост стал "лучшей заметкой украинского журналиста об отсутствии на Украине нацистской идеологии и абсурдности заявлений о причастности СБУ к покушению на представителей российских СМИ".

Ранее, кстати, СБУ открещивалась от создания группы для покушения на российских журналистов.

В январе Цимбалюк уехал домой вскоре после того, как его пригласили на "беседу" к прокурору Москвы. Правоохранители РФ считают, что журналист в соцсети разжигал ненависть к русским.