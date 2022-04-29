Сомневаться в том, что Польша введёт свои войска на Украину, не приходится. И назвать их могут миротворческим контингентом для защиты польских граждан. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов.
Эксперт заметил, что в связи с этим возникает ряд вопросов. Например, какие именно области собирается "умиротворять" Варшава и входит ли в список Киев? Также любопытно, как польские войска будут ладить с ВСУ, какие украинские власти смогут работать при военном доминировании поляков?
Эксперт считает, что отличным вариантом для Польши было бы начать с присоединения западных областей Украины под видом недееспособности Киева. Однако это, по мнению аналитика, возможно не сейчас, а через два-три года
Тогда можно будет провести референдумы, объявить суверенитет и войти в состав Польши, заключил Баширов.
Ранее политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что поляки ждут итогов сражения в Донбассе, чтобы окончательно определиться со своими планами относительно Украины.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.