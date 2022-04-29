Россия окончательно избавилась от шпионов ОБСЕ на Украине

Наблюдатели ОБСЕ окончательно прекратили свою деятельность на территории Украины и покинули страну.

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ действовал до 31 марта, но участники Организации продлевали нахождение инспекторов на Украине. Очередной раз консенсуса добиться не удалось, Россия выступила категорически против. По словам постпреда РФ Александра Лукашевича, специалисты ОБСЕ часто забывали о своём гуманитарном предназначении и выполняли разведывательные функции для ВСУ.

Накануне действующий председатель и генеральный секретарь ОБСЕ официально объявили, что представительство СММ на Украине закрывается.

За прошедшие с начала военной спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине время у России накопилось множество вопросов к работе Организации. Свою неэффективность она показывала с 2014 года, когда украинская армия проводила регулярные карательные операции после против мирных жителей донецких Республик. Недавно было доказано, что сотрудники ОБСЕ прямо сотрудничали с киевскими боевиками.