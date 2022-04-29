В Госдуме призвали признать иноагентами артистов, которые плохо говорят о РФ

Артистов, которые плохо говорят о России необходимо внести в список иностранных агентов, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По её словам, сюда же можно отнести и тех, кто имеет двойное гражданство и постоянно проживает за границей.

Как подчеркнула депутат, такие артисты находятся под иностранным влиянием.

"К таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны", — пояснила депутат в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнула Ямпольская, инициативу ещё не выдвигали в Госдуме и это пока её личная позиция. Депутат подчеркнула, что речь идёт не о тех, кто уехал недавно из-за страха, а о тех, кто годами критиковал Россию.