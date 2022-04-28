Голубовский: Польша неспроста хамит РФ по поводу газа, у Варшавы есть страховка

Компания "Газпром" прекратила поставки энергоресурсов в Польшу и Болгарию за неуплату. Страны отказались оплачивать топливо рублями. Экономист Дмитрий Голубовский прокомментировал поведение Варшавы и отметил, что Польша обладает страховкой на случай полного прекращения поставок российского газа.

По мнению эксперта, Германия продолжит приобретать российское голубое топливо и будет отправлять излишки в Польшу по реверсу.

"Немцы-то платят и покупают. У немцев поставки по предоплате, которые ещё не закончились", — отметил эксперт в беседе с изданием "Царьград".

Более того, у самой Польши есть довольно крупные запасы топлива в хранилищах. Однако целесообразность решения Болгарии остаётся под вопросом, так как около 70% топлива София приобретала именно у России.