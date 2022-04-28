Литовкин: Москва предупреждает Киев о возможных ударах из-за мирных жителей

В Минобороны России заявили о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве в ответ на обстрелы приграничных с Украиной территорий РФ. Но почему Москва заранее предупреждает об этом? Своё мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам эксперта, российские власти делают этого для того, чтобы свои дома, расположенные поблизости от вероятных целей, успели покинуть мирные жители.

Он объяснил в интервью Украина.ру, что жилые дома находятся вокруг этих центров. И мирные граждане должны осознавать, что могут пострадать при ударе и они, поэтому лучше уехать в безопасное место.

"Мы предупреждаем, а дальше — это уже не наша задача", — заключил собеседник издания.

Ранее Литовкин назвал отказ Киева от капитуляции "продлением агонии режима".