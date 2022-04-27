Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в случае, если третьи стороны попытаются вмешаться в ход проведения спецоперации на Украине, Россия ответит моментально, потому как имеет достойное вооружение.
"Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозы стратегического характера, удары будут молниеносными. Все решения на этот счет приняты. У нас есть вооружение, которым можно похвастаться, но мы не будем хвастаться, мы будем использовать", — подчеркнул президент на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ.
Также российский лидер отметил, что именно коллективный Запад сделал всё возможное, чтобы между Москвой и Киевом начался военный конфликт, потому как ему не нужна такая большая страна как Россия.
"Запад довел Украину до прямого военного столкновения с Россией. Украинскому народу уготовлена судьба расходного материала", — резюмировал Путин.
По словам президента, "Запад стимулировал сепаратистские настроения в РФ, чтобы ее расчленить и разрушить, а в конечном итоге загнать в так называемый медвежий угол".
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