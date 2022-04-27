Полковник Литовкин: отказ от капитуляции лишь продлевает агонию Украины

Спецоперация России на Украине продолжается, однако киевский режим пока не собирается сдаваться. И даже заявляет, что ВСУ вот-вот пойдёт в контрнаступление. Однако это всего лишь попытка затянуть агонию. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт считает, что никаких оснований полагать, что можно одержать военную победу, у Киева нет. Практически полностью уничтожены украинские танковые войска, нет авиации, флота, средств ПВО, а поставленные Западом полторы сотни танков даже не доехали до места боевых действий, заметил он в беседе с Украина.ру.

По словам аналитика, у Украины нет никаких шансов, они могут только продлить агонию.

"Пусть тянут. А что делать, если они не понимают, что надо подписывать капитуляцию и прекратить уничтожение будущего поколения Украины", — заключил он.

Ранее Литовкин назвал провокации украинской армии в Приднестровье и обстрелы российских приграничных областей попыткой отвлечь внимание от окружённой в Донбассе группировки ВСУ.