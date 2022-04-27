Подоляка: Украина не сможет разгромить Приднестровье без помощи Молдавии

Заявление, которое сделал советник офиса президента Украины Алексей Арестович о захвате Приднестровья "по щелчку пальца", это очередное хвастовство. Если разобрать ситуацию с военной точки зрения, то у Киева на этом направлении не всё так безоблачно. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Он заметил, что Приднестровская Молдавская Республика всё-таки имеет довольно внушительные военные силы. С учётом того гарнизона, который есть сегодня в Одесской области у Украины, это вполне боеспособные силы. И они могут, как минимум, надолго задержать ударную группу ВСУ, полагает эксперт.

Чтобы сломить сопротивление армии Приднестровья, нужно не только превосходство в силах, но ещё и в средствах, а с этим у ВСУ как раз пока всё очень и очень плохо, считает блогер.

Аналитик подробно разобрал, какие силы есть у той и другой стороны. И пришёл к выводу, что украинская армия может представлять реальную угрозу для Приднестровья, только если вместе с ней в атаку пойдёт Молдавия. А руководства последней пока не наблюдается такого желания.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему Киев не решится атаковать Приднестровье.