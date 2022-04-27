Кедми: мирное соглашение с Киевом до конца спецоперации — поражение России

Российская спецоперация подразумевает достижение определённых целей, её нельзя прервать мирным соглашением, уверен политолог Яков Кедми.

Зря Запад пытается представить ограниченные действия вооружённых сил РФ на территории Украины полноценной войной, уточнил Кедми. Именно поэтому ни о каком мирном соглашении между Москвой и Киевом не может быть и речи. Полноценные военные действия означают нанесение непоправимого ущерба для государственных объектов Украины.

"Пока действия ВС РФ — спецоперация, все что касается государственных органов и остальных базовых структур, уничтожаться не будет", — уточнил политолог.

Любое соглашение с киевским режимом, пока не будут достигнуть цели специальной операции, это поражение России, отметил Кедми. Договариваться можно после окончания, но никак иначе.

"Нельзя позволить окончания спецоперации как результат заключения соглашений. Это надо понимать", — резюмировал эксперт.