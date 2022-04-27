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Автор Мария Карева

Spectator: существование НАТО бессмысленно и близится к концу

Политика

Политический эксперт Джед Бэббин полагает, что существование военно-политического блока НАТО в качестве эффективного инструмента сдерживания приближается к концу. Аналитик убеждён, что если Россия решит пойти в наступление на одну из стран альянса, то НАТО не оправдает свою эффективность.

Бэббин отмечает, что состав Североатлантического альянса довольно противоречив. Например, ценности президента Турции Реджепа Эрдогана уже давно гораздо ближе к России, чем к США. Кроме того, многие страны НАТО не намерены выделять деньги в собственную оборону. 

"Будущее НАТО довольно мрачно", - подытожил Бэббин в The American Spectator.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
нато
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