Politico: Польша не сможет быстро отказаться от энергоносителей РФ

Польша громче всех призывает Евросоюз прекратить пользоваться российскими энергоносителями, но сама не спешит полностью отказываться от поставок. Более того, Варшава позволила некоторым российским самолётам летать в своём воздушном пространстве. Политический аналитик Зося Ванат убеждена, что Польша пытается сделать так, чтобы другие европейские страны брали с неё пример.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий запустил антироссийскую кампанию: во все европейские страны были отправлены билборды с целью "пробудить совесть" в обществе.

"Несмотря на яростную риторику, Польша тоже сталкивается с серьёзными трудностями, пытаясь найти способ отказаться от российских энергоносителей", - заявляет обозреватель издания Politico.

Варшава приняла решение импортировать в Польшу российское топливо до конца года. Министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что любой стране Европы будет сложно отказаться от импорта российских энергоносителей в одиночку.

"До сих пор не выработана общая энергетическая политика, и это всего лишь кризисная реакция – реакция на текущую ситуацию", – сказала она.