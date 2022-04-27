Польша громче всех призывает Евросоюз прекратить пользоваться российскими энергоносителями, но сама не спешит полностью отказываться от поставок. Более того, Варшава позволила некоторым российским самолётам летать в своём воздушном пространстве. Политический аналитик Зося Ванат убеждена, что Польша пытается сделать так, чтобы другие европейские страны брали с неё пример.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий запустил антироссийскую кампанию: во все европейские страны были отправлены билборды с целью "пробудить совесть" в обществе.
"Несмотря на яростную риторику, Польша тоже сталкивается с серьёзными трудностями, пытаясь найти способ отказаться от российских энергоносителей", - заявляет обозреватель издания Politico.
Варшава приняла решение импортировать в Польшу российское топливо до конца года. Министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что любой стране Европы будет сложно отказаться от импорта российских энергоносителей в одиночку.
"До сих пор не выработана общая энергетическая политика, и это всего лишь кризисная реакция – реакция на текущую ситуацию", – сказала она.
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