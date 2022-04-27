Кива призвал нанести превентивный удар по Великобритании

Настало время рассмотреть возможность нанесения превентивного удара по Великобритании и её военным и стратегическим объектам. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива.

По его словам это необходимо для того, чтобы сбалансировать ситуацию и компенсировать участие Англии в противостоянии с Россией посредством Украины.

Британцы планируют, сопровождают и напрямую участвуют в военных операциях против России, заключил Кива.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Также, по его словам, Британия не хочет выхода конфликта за пределы Украины.