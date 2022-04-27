Dissident Voice: США и НАТО уже 30 лет планируют войну с Россией

Соединённые Штаты и НАТО продолжают попытки втянуть Россию в войну, уверен американский аналитик Джон Рэйчел.

В США развернута масштабная информационная кампания, призванная демонизировать Россию. Одновременно с этим в Вашингтон снабжает вооружением киевский режим и заставляет власти Украины любым образом дистанцироваться от мирных переговоров с РФ.

Поведение администрации Белого дома явно показывает горячее желание развязать полномасштабную войну с Кремлём, пишет Джон Рэйчел в издании Dissident Voice.

Предотвратить кризис на Украине было несложно, но Вашингтон сделал всё для его обострения. Сначала Белый дом заставил Киев проигнорировать Минские соглашения, а затем США отвергли предложенные Москвой гарантии безопасности для Европы.

С самого начала спецоперации в Донбассе на Россию клевещут и очерняют, хотя единственное желание Кремля — сократить угрозу, исходящую от НАТО и США.

"США хотят войны с Россией", — делает вывод аналитик.

Рэйчел отмечает, что план существовал давно до украинского кризиса. Официальные документы и политические заявления Госдепа США за последние 30 лет дают ясно понять: Вашингтон желает расчленить Россию, чтобы после её разграбить.