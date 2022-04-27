Кнутов: разгром ВСУ в Донбассе заставит Запад отказаться от поддержки Украины

Когда Запад поймёт, что Украина не сможет победить, и смысла вкладывать в режим Киева огромные ресурсы нет, он откажется от его поддержки. Такое мнение высказал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт также назвал условие, при котором это может произойти, — разгром самых боеспособных частей ВСУ армией России в Донбассе.

Чтобы одержать победу Запад прилагает все усилия, однако ключевой точкой является Донбасс, заметил аналитик в беседе с Украина.ру.

Если основные силы ВСУ там будут разгромлены, то положение Украины окажется тяжёлым, несмотря на то, будет Запад помогать или нет. На Западе поймут, что в киевский режим не имеет смысла вкладываться, заключил собеседник издания.