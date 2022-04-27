Когда Запад поймёт, что Украина не сможет победить, и смысла вкладывать в режим Киева огромные ресурсы нет, он откажется от его поддержки. Такое мнение высказал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Эксперт также назвал условие, при котором это может произойти, — разгром самых боеспособных частей ВСУ армией России в Донбассе.
Чтобы одержать победу Запад прилагает все усилия, однако ключевой точкой является Донбасс, заметил аналитик в беседе с Украина.ру.
Если основные силы ВСУ там будут разгромлены, то положение Украины окажется тяжёлым, несмотря на то, будет Запад помогать или нет. На Западе поймут, что в киевский режим не имеет смысла вкладываться, заключил собеседник издания.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Спецназовцы рассказали о бое с ВСУ и показали уничтоженную технику.