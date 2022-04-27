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Автор Ольга Лебедева

Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько государств

Политика

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уверен, что по итогам российской спецоперации Украина распадётся на несколько государств.

Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько государств

Своим видением будущего Незалежной он поделился в интервью "Российской газете".

По его словам, США, стараясь надавить на Россию, посредством создания страны-антипода, совершили ошибку, попытавшись разделить единый народ.

"Вашингтон задолго до майданного переворота 2014 года внушал украинцам мысль про исключительность их нации и прививал ненависть ко всему русскому", — говорит Патрушев, напоминая, что уроки истории однозначно свидетельствуют: ненависть никогда не становилась объединяющим фактором.

Вот и теперь, считает секретарь Совбеза, стараниями Запада получен обратный эффект: народы, которые сегодня живут на территории Украины, объединяет только страх перед нацбатами. И, когда эта скрепа исчезнет, распад страны на части может стать реальностью.

К слову, напомним, о вероятности того, что в ближайшем будущем Украина перестанет существовать в своих теперешних границах, ранее говорил даже американский полковник Дуглас Макгрегор.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина николай патрушев
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