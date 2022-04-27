Патрушев спрогнозировал распад Украины на несколько государств

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уверен, что по итогам российской спецоперации Украина распадётся на несколько государств.

Своим видением будущего Незалежной он поделился в интервью "Российской газете".

По его словам, США, стараясь надавить на Россию, посредством создания страны-антипода, совершили ошибку, попытавшись разделить единый народ.

"Вашингтон задолго до майданного переворота 2014 года внушал украинцам мысль про исключительность их нации и прививал ненависть ко всему русскому", — говорит Патрушев, напоминая, что уроки истории однозначно свидетельствуют: ненависть никогда не становилась объединяющим фактором.

Вот и теперь, считает секретарь Совбеза, стараниями Запада получен обратный эффект: народы, которые сегодня живут на территории Украины, объединяет только страх перед нацбатами. И, когда эта скрепа исчезнет, распад страны на части может стать реальностью.

К слову, напомним, о вероятности того, что в ближайшем будущем Украина перестанет существовать в своих теперешних границах, ранее говорил даже американский полковник Дуглас Макгрегор.