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Путин: пример Косово создал прецедент в Донбассе

Политика

Президент России Владимир Путин принял в Кремле Генсека ООН Антониу Гутерриша. Разговор шёл про украинский кризис: обсудили ситуацию на местах, после чего российский лидер объяснил главе ООН причины начала спецоперации России.

Путин: пример Косово создал прецедент в Донбассе

"Решение Москвы признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики было основано на прецеденте Косово, созданном судом при поддержке ООН, — сказал Путин. — Республики возникли после того, как люди, живущие на востоке Украины, отвергли поддерживаемый Западом Майдан 2014 года, а киевское правительство, сформированное после переворота, выбрало военное решение, которое привело к восьмилетнему противостоянию в Донбассе".

Российский президент напомнил чиновнику ООН о существовании решения Международного суда, в котором говорится, что при осуществлении права на самоопределение территория любого государства не обязана обращаться за разрешением заявить о своем суверенитете к центральным властям страны”.

Гутерриш со своей стороны отметил, что ООН до сих пор не признает Косово независимым образованием, рассматривая его как часть Сербии. Путин, однако, парировал, что правовой прецедент все еще существует, поскольку Косово получило широкое признание на Западе.

"Так много государств в мире, включая наших противников на Западе, сделали это в отношении Косово. Косово признано многими государствами — это факт — многими западными государствами оно признано независимым государством. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса”, — сказал Путин, добавив, что республики впоследствии попросили Москву о военной помощи, которую Россия предоставила в полном соответствии с Уставом ООН.

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Куратор: Олег Артюков
Темы донбасс владимир путин
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Путин: пример Косово создал прецедент в Донбассе
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