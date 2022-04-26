Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается устрашить Молдавию.
Зеленский уверен, что Россия пытается показать Молдавии, что с ней произойдет, если страна продолжит поддерживать Украину.
Ранее президент Молдавии Майя Санду предположил, что за терактами в Приднестровье стоят "какие-то" внутренние силы Приднестровской Молдавской республики.
Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский объяснил, что силы, которые организовали взрывы в регионе, пытались спровоцировать конфликт. Президент допустил, что виновниками происшествий могут быть украинские боевики.
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Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.