Россия пытается показать Молдавии, что с ней произойдёт — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается устрашить Молдавию.

Зеленский уверен, что Россия пытается показать Молдавии, что с ней произойдет, если страна продолжит поддерживать Украину.

Ранее президент Молдавии Майя Санду предположил, что за терактами в Приднестровье стоят "какие-то" внутренние силы Приднестровской Молдавской республики.

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский объяснил, что силы, которые организовали взрывы в регионе, пытались спровоцировать конфликт. Президент допустил, что виновниками происшествий могут быть украинские боевики.