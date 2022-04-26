Ситуация в мире развивается сейчас таким образом, что все замороженные конфликты будут так или иначе решены. Это касается и Приднестровья. При этом Молдавия к этому не имеет никакого отношения, и у неё никто не будет спрашивать, что делать. Такое мнение высказал украинский блогер-аналитик, журналист Юрий Подоляка.
Он считает, что для Запада наступил очень удобный момент для решения приднестровского конфликта.
Киевский режим Запад уже списал, уверен эксперт. А задача сейчас стоит нанести максимальное количество потерь не только российским войскам, но и населению Украины. Поэтому и бросают необстрелянных солдат просто под российские ракеты и снаряды.
Очевидно, что в нынешнем виде Украины не будет. Скорее всего, в итоге она будет разделена между победителями, заявил аналитик.
Отсюда, по его мнению, следует то, что "приговорённая" Украина может выполнить очень полезную для Запада вещь — разморозить приднестровский конфликт.
На самом деле Киев вполне может нанести поражение армии ПМР. И если на территорию зайдут войска НАТО, даже в качестве миротворцев, то оттуда они уже никогда не уйдут, объяснил Подоляка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.