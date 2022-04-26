Подоляка: у Запада есть шанс решить конфликт в Приднестровье с помощью Киева

Ситуация в мире развивается сейчас таким образом, что все замороженные конфликты будут так или иначе решены. Это касается и Приднестровья. При этом Молдавия к этому не имеет никакого отношения, и у неё никто не будет спрашивать, что делать. Такое мнение высказал украинский блогер-аналитик, журналист Юрий Подоляка.

Он считает, что для Запада наступил очень удобный момент для решения приднестровского конфликта.

Киевский режим Запад уже списал, уверен эксперт. А задача сейчас стоит нанести максимальное количество потерь не только российским войскам, но и населению Украины. Поэтому и бросают необстрелянных солдат просто под российские ракеты и снаряды.

Очевидно, что в нынешнем виде Украины не будет. Скорее всего, в итоге она будет разделена между победителями, заявил аналитик.

Отсюда, по его мнению, следует то, что "приговорённая" Украина может выполнить очень полезную для Запада вещь — разморозить приднестровский конфликт.

На самом деле Киев вполне может нанести поражение армии ПМР. И если на территорию зайдут войска НАТО, даже в качестве миротворцев, то оттуда они уже никогда не уйдут, объяснил Подоляка.