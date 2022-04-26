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Автор Мария Карева

Lidovky: напряжённость между Украиной и Германией растёт из-за киевской власти

Политика

Украинское руководство пытается получить западное вооружение любым образом, всячески уговаривая страны Запада накачивать Киев военной техникой. На Украине попытались объяснить позицию Германии в отношении поставок и сделали следующий вывод: Берлин настолько зависит от российского газа, что теперь отказывается поставлять ВСУ тяжёлую артиллерию.  

Lidovky: напряжённость между Украиной и Германией растёт из-за киевской власти

"Украина рисует всё в чёрно-белых красках и преследует определенную цель", - сообщается в публикации чешского издания Lidovky.

Политический эксперт Збынек Петрачек отмечает, что сейчас разногласия Украины и ФРГ достигли невероятных масштабов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить с официальным визитом Украину, однако в Киеве предпочли увидеть канцлера Олафа Шольца. Вскоре Незалежная начала упрекать и Шольца в недостаточных поставках вооружения. 

"Шольц и Габриэль (экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. - Прим. ред.) в глазах киевского режима сблизили Германию с Россией и сделали Берлин зависимым от Москвы, а это важная часть легенды, которая должна вызвать стыд у простых немцев", - заявил Петрачек.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина германия олаф шольц зигмар габриэль франк-вальтер штайнмайер
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