Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что Россия не хотела бы вмешиваться в происходящее события в Приднестровье.
"Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придётся вмешаться в конфликт в Приднестровье", — отметили в ведомстве.
Также в МИД поддержали решение СБ ПМР о введении "красного" уровня террористической опасности в Республике.
В понедельник, 25 апреля, было обстреляно из гранатомётов министерство госбезопасности Приднестровья, а уже на следующий день появились сообщения о взрывах на военном аэродроме недалеко от Тирасполя и в посёлке Маяк Григориопольского района на территории радиотелецентра.
После произошедших событий президент Приднестровья Вадим Красносельский созвал Совет безопасности ПМР, на котором и было принято решение о введении "красного" уровня террористической опасности.
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