МИД РФ: Россия не хотела бы вмешиваться в конфликт в ПМР

Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что Россия не хотела бы вмешиваться в происходящее события в Приднестровье.

"Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придётся вмешаться в конфликт в Приднестровье", — отметили в ведомстве.

Также в МИД поддержали решение СБ ПМР о введении "красного" уровня террористической опасности в Республике.

В понедельник, 25 апреля, было обстреляно из гранатомётов министерство госбезопасности Приднестровья, а уже на следующий день появились сообщения о взрывах на военном аэродроме недалеко от Тирасполя и в посёлке Маяк Григориопольского района на территории радиотелецентра.

После произошедших событий президент Приднестровья Вадим Красносельский созвал Совет безопасности ПМР, на котором и было принято решение о введении "красного" уровня террористической опасности.