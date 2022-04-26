Политолог Баширов: спецоперация завершится раньше, чем через полгода

Специальная военная операция на Украине закончится раньше, чем через полгода. Такое мнение выразил политолог, политтехнолог Марат Баширов, говоря о возможности признания Украины террористическим государством.

Отвечая на вопрос Украина.ру, как это может повлиять на ход проведения спецоперации России, эксперт заявил, что, по его мнению, СВО завершится раньше, чем будет проведён суд по этому вопросу. Он пояснил, что процесс это достаточно долгий, который займёт несколько месяцев.

"Я не думаю, что судебный процесс завершится ранее, чем через полгода. А вот специальная военная операция завершится наверняка", — высказал свою точку зрения аналитик.

Он также добавил, что безопасность граждан России, проживающих на приграничных с Украиной территориях, будет обеспечена тем быстрее, чем быстрее будут взяты Харьков и разгромлена группировка ВСУ в Донбассе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украину нужно признать террористическим государством.