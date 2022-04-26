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Автор Екатерина Широкова

Бальбек: от ядерного конфликта США удерживает только "гарантированный ответ"

Политика

Позиции по применению ядерного оружия у Вашингтона и Москвы принципиально различаются, заявил политолог Руслан Бальбек. По его словам, США видит в вооружении фактор "давления на мир", тогда как России придерживается курса "сил сдерживания".

Бальбек: от ядерного конфликта США удерживает только "гарантированный ответ"

Политолог подчеркнул, что Белый дом давно бы мог развязать ядерный конфликт, если бы не было гарантий, что получат зеркальный ответ.

"Принципиальное отличие позиции Москвы и Вашингтона в том, что мы держим ядерный арсенал для защиты нации, а они его рассматривают как фактор давления на мировое сообщество", — пояснил Бальбек в беседе с RT.

Политолог уточнил, что, вероятно, Штаты возомнили себя эдакой новой Римской империей.

"Которая может всем указывать и уничтожать кого захочет. Но они забыли, что конец Рима был бесславным: его смели те, кому надоело жить под чьей-то диктатурой", — резюмировал Бальбек.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия руслан бальбек ядерное оружие
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