HS: Анна Контула выступила против членства Финляндии в НАТО

Многие депутаты парламента Финляндии выступают за членство в НАТО. Однако финский

политик Анна Контула не согласна с мнением большинства. Она сомневается, что членство в военно-политическом блоке укрепит безопасность Финляндии. После вступления в НАТО некоторые страны могут поменять своё отношение к Хельсинки в худшую сторону.

Контула убеждена, что Россия не собирается нападать ни на одну страну после окончания военной спецоперации на Украине. Депутат подчеркивает: все эксперты уверены в том, что Финляндии ничего не угрожает.

"Сейчас, проанализировав происходящее, я не буду менять свои взгляды. Посмотрим позже, права я или нет", — заявила Контула в беседе с изданием Helsingin Sanomat.