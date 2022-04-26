Политолог Денисов: Сербию ждёт большая трагедия из-за России

Страны Запада оказывают на Белград финансовое и политическое давление для того, чтобы он выступил против Москвы. По словам политического эксперта Дениса Денисова, Сербия продолжает процесс вступления в Евросоюз, поэтому Запад может влиять на внешнюю политику государства.

Уже сейчас некоторые страны Европы акцентируют внимание на том, что Белграду необходимо занять позицию Евросоюза и НАТО в отношении Москвы по поводу военной спецоперации на Украине.

"Сейчас мы будем наблюдать большую трагедию для сербов", — сказал Денисов в интервью "Украина.ру".