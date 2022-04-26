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Автор Екатерина Широкова

Сенатор Джабаров: Запад пытается "заболтать" проблему русофобии за рубежом

Политика

Россия не намерена молчать о прямых угрозах соотечественникам за рубежом, пока Запад пытается "заболтать" проблему русофобии, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор Джабаров: Запад пытается "заболтать" проблему русофобии за рубежом

Так, по словам сенатора, всё чаще появляются сообщения о нарушении прав и свобод русских граждан за рубежом.

"Западу не удастся заболтать проблему угрозы нашим соотечественникам… Угрозы нашим соотечественникам мы видим и молчать о них не будем", — заявил Джабаров. — "Появляется всё больше свидетельств нарушений общепризнанных норм международного права, и на этом фоне мы ждём реакцию со стороны авторитетных международных организаций, которые старательно отворачиваются от этого".

Как подчеркнул сенатор, по некоторым данным за границей проживают от 20 до 40 миллионов россиян. Политик подчеркнул, что задача страны обеспечить им безопасность и полное соблюдение прав, потому что "Россия своих не бросает".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир джабаров
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