В ближайшее время должна начаться военная атака на Приднестровье. А после Румыния планирует присоединить Молдавию. Так считает политолог Сергей Марков.
Эксперт заметил, что в Молдавии уже размещена румынская армия и идёт наращивание группировки.
Вскоре, по мнению аналитика, должны последовать военные провокации, а за ними и атака.
"Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит Россию в очень сложное положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдавии", — высказал свою точку зрения Марков.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил со ссылкой на собственные источники, что Румыния ведёт скрытую подготовку к захвату Молдавии.
В понедельник, 25 апреля, было обстреляно из гранатомётов министерство госбезопасности Приднестровья.
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