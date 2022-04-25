Политолог Марков: в ближайшее время должна начаться атака на Приднестровье

В ближайшее время должна начаться военная атака на Приднестровье. А после Румыния планирует присоединить Молдавию. Так считает политолог Сергей Марков.

Эксперт заметил, что в Молдавии уже размещена румынская армия и идёт наращивание группировки.

Вскоре, по мнению аналитика, должны последовать военные провокации, а за ними и атака.

"Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит Россию в очень сложное положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдавии", — высказал свою точку зрения Марков.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил со ссылкой на собственные источники, что Румыния ведёт скрытую подготовку к захвату Молдавии.

В понедельник, 25 апреля, было обстреляно из гранатомётов министерство госбезопасности Приднестровья.