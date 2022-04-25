Жительница села Боровское Курской области сообщила, что сбитые системой ПВО два украинских беспилотника — это модель "Байрактар ТБ-2".
По словам женщины, рано утром она услышала грохот, после чего отправилась в поле за домом вместе со своей подругой и обнаружила там беспилотники.
"Обнаружила обломки украинских беспилотников "Байрактар ТБ-2", — цитирует её телеканал "Вести-Курск".
На фотографиях, опубликованных телеканалом на обломках отчетливо видно название модели Вayraktar TB2.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в понедельник в 4.15 в селе Боровское были сбиты два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.