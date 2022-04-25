Кеосаян о подготовке убийства Соловьева: "Хотите без правил — будет без правил"

Мы уже сообщали, что ФСБ предотвратила покушение на известного тележурналиста Владимира Соловьёва.

Режиссёр и ведущий Тигран Кеосаян прокомментировал событие и отметил, что сегодня против журналистов России ведется самая настоящая "террористическая война".

"Война бывает по правилам и бывает террористическая. У меня нет никаких оснований не доверять ФСБ и лично Путину… Это война и каждый выбирает свой окоп. Мы выбрали свои окопы. Это палка о двух концах. Я допускаю, что когда открывают ящик Пандоры, надо бы начать беречься тем, кто его открывает", — заявил в беседе с "Газетой.Ru" режиссёр.

Если хотите "без правил — то будет без правил", подчеркнул он.

Кеосаян добавляет, что сегодня все журналисты могут переживать о собственной безопасности и принимаются меры, чтобы обеспечить её. Но по его словам, каждый, кто может представлять интерес для спецслужб Запада в качестве жертвы, способен и без госорганов решить вопрос своей безопасности.

Напомним, о готовящемся покушении на Соловьёва, сегодня, 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ сообщил президент России Владимир Путин.

Люди, планировавшие убийство, задержаны. В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что при обыске у них изъяли обрез охотничьего ружья, самодельное взрывное устройство, восемь самодельных "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, гранату РГД-5, большое количество патронов, психоактивные вещества, поддельные паспорта Украины, нацистскую литературу и атрибутику.