Украинский журналист Скачко о попытке убить Соловьёва: "Сила в правде"

Сегодня президент России Владимир Путин сообщил о задержании украинской группировки террористов, которые планировали убить известного российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Данное намерение лишь подтверждает главный метафизический, но очень символичный тезис, что сила в правде, считает украинский журналист Владимир Скачко.

По его мнению, нацистский режим больше всего боится правды и тех журналистов, которые могут сказать и в общем, и конкретно каждому из этих парней: "А король-то голый". И все конструкции, которые они создали, оправдывая свой каннибальский режим, являются пустышкой, ерундой.

"И, следовательно, носителей, распространителей этой правды они вполне готовы убивать. Я в это как раз верю", — добавил Скачко.

Он заметил, что смеялся и не очень верил, когда ему говорили, что за ним в Москву послана группа ликвидаторов. Однако теперь ясно, что в этом деле не до смеха, заключил журналист.

Напомним, Скачко — очень известный на Украине журналист, на которого давно была объявлена охота. Из-за преследований СБУ он был вынужден бежать из страны и сейчас находится в Москве. Однако и здесь не чувствует себя до конца в безопасности.