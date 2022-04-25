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Автор Елена Ивченко

Антонов: поставка оружия на Украину не способствует мирному разрешению конфликта

Политика

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что предоставление Киеву вооружения на 800 миллионов долларов не способствует мирному урегулированию ситуации на Украине, добавив, что из-за него гибнут много людей.

"Вот вы, наверное, слышали, 800 миллионов долларов — на такую цифру будет поставлено вооружение из Вашингтона Киеву, это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации в этой восточно-европейской стране", — цитирует Антонова телеканал "Россия 24".

Посол отметил, что поставки на Украину оружия не может быть принято положительно ни Россией, ни другими странами.

"То, что делают американцы, говоря журналистским языком, подливают масло в огонь", — подчеркнул он.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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