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Автор Дмитрий Плотников

Сбежавшие из РФ "либералы" жалуются на русофобию на Западе

Политика

После начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины многие либералы спешно покинули Россию. Однако для многих оказалось неприятным сюрпризом, что жизнь в ЕС — далеко не сахар.

Сбежавшие из РФ "либералы" жалуются на русофобию на Западе

Вот и сбежавший в Болгарию Дмитрий Гудков жалуется на "европейскую жизнь". По словам "политика", покинувшие Россию граждане сталкиваются с весьма серьёзными проблемами.

"Не открывают счета, закрывают счета, смотрят косо, не дают документы и т. д.", — жалуется Гудков.

Оголтелую русофобию видит и другой "уехавший писатель" Виктор Шендерович*, который рассказывает, что русским быть "трудно". Вот украинцу можно отыскать квартиру в Варшаве, а русскому нельзя, сетует Шендерович*.

О русофобии говорят и живущие в Лондоне уже много лет бизнесмен Евгений Чичваркин и писатель Борис Акунин. Чичваркин заявил, что русские "на десятилетия абсолютные изгои, нерукопожатные, люди, которым не будут доверять ничего и никогда". А Акунин говорит, что на всех русских теперь "пятно".

Все эти люди "со светлыми лицами" не могут понять, за что с ними так поступают. Они и украинские флажки на себя лепят, и с Кремлём "борются", а их поганой метлой гонят отовсюду.

Невдомёк им, что предателей нигде не любят.

* — включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы борис акунин дмитрий гудков виктор шендерович
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