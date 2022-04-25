Слуцкий: победа Макрона на президентских выборах неубедительна

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал победу лидера Франции Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов неубедительной.

По его словам, французский президент теряет поддержу своих граждан из-за того, что они устали жертвовать своими интересами в угоду евроатлантической солидарности.

"Макрон теряет поддержку французов, уставших от слепого подчинения Вашингтону", — написал он.

Ранее сообщалось, что Макрон во втором туре выборов главы государства набрал 58,55%, а его соперница Марин Ле Пен — 41,45% голосов.